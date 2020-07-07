Дружина Євгена Кошового, зірки "Квартал 95", показала спільне фото з чоловіком

На фото Ксенія, так звуть дружину Євгена, позувала в чорній сукні, під яким не було білизни. Красуня спустила бретельки сукні, роблячи знімок ще більш гарячим. Поруч стояв Євген Кошовий, який був у сорочці й чорних штанях. Ксенія закрила очі й усміхалася, як і її зірковий чоловік. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні Євген Кошовий (@ evgenii.koshevoi) з дружиною Ксенією святкують 13-річницю весілля. Актор студії «Квартал 95» чуттєво звернувся до коханої:

«Час летить швидко, любов до тебе тільки більше, пристрасть все лютіша за ці 13 років у шлюбі. Дуже тебе люблю! »", - написано в повідомленні.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вітаю, гарна пара", "Вітаю від душі!!", "Вітаю з річницею весілля, палкої любові вам", "Від новину, капець", "Вітаю з річницею".

Повідомлялося, що знаменитий український шоумен Євген Кошовий розповів про особисте життя несподівані деталі.

Не так давно знаменитий артист взяв участь в авторському проекті Маші Єфросиніної «Іспит на відвертість». На зйомках чоловік розповів про особисто, що робить досить рідко.

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