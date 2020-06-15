Квартал 95 и в частности актер Евгений Кошевой нарвались на жесткую критику украинцев из-за нового номера

Видео было опубликовано на Facebook-странице студии «Квартал 95».

Евгений Кошевой серьезно осрамился с номером, в котором предстал в образе китайского вируса. Для перевоплощения на голову он одел салатовый шар с характерными отростками.

«Вирус»-Кошевой заявил, что уже побывал много где, но просто обожает украинцев. При этом он пришел «попрощаться и извиниться».

В своей прощальное речи «вирус» благодарит за то, как украинцы способствовали его распространению: носили маски на подбородке.

«Когда Минздрав сказал, что нужно чихать в локоть, я даже немного насторожился, но потом, когда вы начали локтями здороваться,меня сразу попустило», - заявил он.

Также Кошевой в образе вируса похвастался,что благодаря ему произошло и много хорошего: «Благодаря мне хозяин Обуховской фабрики туалетной бумаги стал миллиардером, курьеры «глова» пересели с велосипедов на элитные авто. Благодаря мне, «Динамо», вот уже 72 дня не проигрывает…».

Уходя, он даже собрал сувениры: пакет из супермаркета, который многие открывают, облизывая пальцы, кнопку лифта и ложечку, которой причащают в церкви.

Однако украинцам показались неуместными подобные шутки в ситуации, когда люди умирают от этого вируса.

«Очень смешно им!! Люди просидели без работы. Без средств к существованию. И постоянно дёргают, что снова закроют», «Особенно смешно тем, чьи родственники сейчас болеют на эту заразу. Идиоты», «К сувенирам нужно ещё добавить билет от концерта 95 кварт. С этим выпуском..», «Сам себе крест поставил, еще и команде», «Женя – ты дно», «Если бы не монтаж со смеющимися людьми из зала, то остаётся, глядя на это и слушая, только плакать», "Что-то не смешно, когда вспоминаешь сколько беды и человеческих потерь принес и еще принесет эта болезнь", - пишут в сети.

Напомним, "Дизель шоу" разразился громкими обвинениями в адрес "Квартала 95", гремит скандал.

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