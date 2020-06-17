Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал, как прогадал с одеждой и попал под бурю

17 июня в Киеве прошел сильный ливень с грозой, из-за чего на некоторых улицах столицы образовался настоящий потоп с потоками воды. Под дождь попали многие киевляне, в том числе и артист «Квартал 95» Евгений Кошевой. Как сообщает Politeka.net, соответствующим видео он поделился в своем Инстаграм.

Юморист снял, как едет по затопленному Киеву за рулем своей машины. При этом он пошутил о том, как «удачно» подобрал одежду для такой погоды.

«– Женя, Женя, что оденешь? – Та, думаю, что светлую рубашку, светлые шорты и кроссовки в сеточку! – А, ну давай, Женя, давай», - процитировал Кошевой свой разговор с неизвестным собеседником.

Очевидно, что попасть под ливень в такой одежде артисту было бы очень неприятно.

До этого мы писали, что Кошевой превратился в главного нынешнего врага украинцев во время своего нового выступления.

Так, Кошевой в новом номере перевоплотился в тот самый китайский вирус, который сейчас бушует во всем мире, включая Украину. Для этого юмористу пришлось надеть на голову большую зеленую шапку в виде вируса.

В номере Кошевой от имени вредоносной болезни «благодарит» украинцев за то, как они помогали ее распространению.

Напомним, скандал между "Квартал 95" и "Дизель Шоу" набирает обороты, кто оказался "вором": "Под копирку...".

Как сообщала Politeka, позеленевший Кошевой из "Квартал 95" жестко осрамился перед украинцами: "Женя, ты - дно".

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартал 95» превратился в главного врага украинцев и поразил обращением.