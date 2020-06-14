Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой превратился в главного нынешнего врага украинцев во время своего нового выступления
Фрагмент из нового выпуска «Вечернего Квартала» появился на официальной странице Студии в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Так, Кошевой в новом номере перевоплотился в тот самый китайский вирус, который сейчас бушует во всем мире, включая Украину. Для этого юмористу пришлось надеть на голову большую зеленую шапку в виде вируса.
В номере Кошевой от имени вредоносной болезни «благодарит» украинцев за то, как они помогали ее распространению.
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«Жизнерадостные вы люди, украинцы - улыбки видно. Вы же единственные в мире, кто маски на подбородке носил! А какие вы дружелюбные! Люди выходят на улицы, встречают меня, на шашлыки приглашают…», - пошутил артист на актуальную тему.
Он также поблагодарил украинцев за то, что они якобы решили лечить вирус водкой, отметив, что она, как и сама болезнь, убивает организм, но только медленнее.
Украинцы тут же принялись обсуждать номер в комментариях. При этом выяснилось, что шутку с вирусом оценили не все.
«Ага не смешно но лысый после бодуна», «Надеюсь хоть это не сперли у Дизель-шоу», «Выпуск класс, Женя, как всегда на высоте и кстати без Зе ничуть не хуже, а даже наоборот», «Квартал, когда вас расформируют?», - пишут люди.
Напомним, "Дизель шоу" разразился громкими обвинениями в адрес "Квартала 95", гремит скандал.
Как сообщала Politeka, Кошевой и Кравец из "Квартал 95" заинтриговали новым фото, как муж и жена: "Уже очень скоро...".
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" переплюнул Тину Кароль в ее собственном образе, видео.