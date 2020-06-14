Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой превратился в главного нынешнего врага украинцев во время своего нового выступления

Фрагмент из нового выпуска «Вечернего Квартала» появился на официальной странице Студии в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, Кошевой в новом номере перевоплотился в тот самый китайский вирус, который сейчас бушует во всем мире, включая Украину. Для этого юмористу пришлось надеть на голову большую зеленую шапку в виде вируса.

В номере Кошевой от имени вредоносной болезни «благодарит» украинцев за то, как они помогали ее распространению.

«Жизнерадостные вы люди, украинцы - улыбки видно. Вы же единственные в мире, кто маски на подбородке носил! А какие вы дружелюбные! Люди выходят на улицы, встречают меня, на шашлыки приглашают…», - пошутил артист на актуальную тему.

Он также поблагодарил украинцев за то, что они якобы решили лечить вирус водкой, отметив, что она, как и сама болезнь, убивает организм, но только медленнее.

Украинцы тут же принялись обсуждать номер в комментариях. При этом выяснилось, что шутку с вирусом оценили не все.

«Ага не смешно но лысый после бодуна», «Надеюсь хоть это не сперли у Дизель-шоу», «Выпуск класс, Женя, как всегда на высоте и кстати без Зе ничуть не хуже, а даже наоборот», «Квартал, когда вас расформируют?», - пишут люди.

Напомним, "Дизель шоу" разразился громкими обвинениями в адрес "Квартала 95", гремит скандал.

Как сообщала Politeka, Кошевой и Кравец из "Квартал 95" заинтриговали новым фото, как муж и жена: "Уже очень скоро...".

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