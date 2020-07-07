Відомий український хореограф Влад Яма разом зі своєю дружиною Лілією влаштували танці, що оцінив Потап (Олексій Потапенко)

На кадрах Лілія позує в чорному платті з глибоким декольте. Поруч стоїть Влад, який був у футболці. Пара стояла на тлі двері ліфта і почала танцювати під новий хіт Потапа. Влад і Лілія додали нових рухів під музику, що дуже сподобалося фанатам і самому Олексію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ця пара отримує приз за самий професійний варіант і проходить у фінал «Танців з Зірками» 10,10,10!!!", - написав Потап.

Фанати подивилися ролик майже 200 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Папа, обожнюю", "Влад додав в цей танець гарячої латини. Клас", "Скільки років йому вже?)", "Ліліана вогонь", "Краще поки", "Ліфт для тренуванні дуже гарячий сьогодні", "Які солодкі!!!", "Яма це взагалі сміхота", "Вау)

найкрутіші)".

Повідомлялося,. що 37-річний український танцівник, хореограф і суддя багатьох талант-шоу Влад Яма зворушив мережа новими сімейними кадрами.

Зірка опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких він з дружиною Ліліаною і сином Леоном позують в одязі одного ансамблю. Виявляється, їм пошили схожі костюми на замовлення.

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