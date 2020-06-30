Гимнастка, звезда шоу «Танці з зірками» и фаворитка хореографа Влада Ямы Анна Ризатдинова сделала откровенное признание
Звезда написала довольно откровенный пост на своей страницев Instagram, передает Politeka.net.
Анна Ризатдинова добавила к тексту фото, на котором позирует в светлом топе, показывающем ее грудь и белых брюках. Образ дополняет легкий макиях и собранные волосы. Гимнастка смотрят прямо в кадр. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)
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«Тому, кто совершенен, место в музее» сказал #эрихмарияремарк и был прав на все 💯 ! Горжусь каждой своей ошибкой, благодарна всем разочарованиям и падениям в жизни именно они сделали меня сильнее и сформировали, как личность. Это не легко понять и принять! Но у меня по жизни все идет через большие сложности, а в конце подарок судьбы, например как олимпийская медаль...) Каждая неудача дана нам для личностного роста! Я Счастлива, что я пришла к этому понимаю», - написала она.
«Аня согласна с Вами! У меня также,за большими сложностями стоят чудесные подарки судьбы», «Анна, вы прекрасная», «Ты выглядишь великолепно», - пишут ей в комментариях.
Напомним, любимица Ямы из "Танців з зірками" разделась догола ради этих кадров.
А еще Politeka сообщала, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" показала горячее фото в постели.
Также Politeka писала, что любимица Ямы забыла о приличиях и засветила лишнее в открытом топе.