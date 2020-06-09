Известный украинский хореограф Влад Яма показал, как проводит досуг

На кадрах Влад сидит в надувном бассейне в коротких шортах и кепке. Яма сел на колени и очищал резервуар, пока его снимали. На фото можно легко оценить подтянутую фигуру танцора, который не постеснялся показать ее на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли ничего написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Мечта".

Сообщалось, что хореограф и телеведущий Влад Яма похвастался своим новым приобретением.

Однако в этот раз Влад не сдержался и похвастался новой покупкой, которую приобрел на днях. Речь идет о новомодном гаджете - роботе-пылесосе.

Сообщалось, что Влад Яма намекнул украинцам на предстоящий запуск нового сезона популярного шоу «Танці з зірками».

На своей странице в Инстаграм артист намекнул на запуск нового сезона проекта и предложил рассказать, кого из звезд люди хотели бы видеть среди участников.

«Вы тоже видите свет в конце тоннеля? Тогда кликните на фото дважды, и в комментах, пожалуйста, напишите кого из селебритиз хотите видеть в новом сезоне «Танцев со Звёздами»?», - написал Яма.

Напомним, Влад Яма с нимбом над головой поразил видом в новом неожиданном образе

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