Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала, як відпочиває влітку

На фото красуня позує в мініатюрному купальнику чорного кольору, який був частково з мотузочок. Образ Квітко доповнила стильними окулярами, а зібрала волосся в хвіст. На першому фото Анастасія демонструє свої груди, а на другому - п'яту точку, розвернувшись спиною, поки була в басейні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Найбільш багаті персики", "Це прекрасно", "Красиві пози", "Красива, чудова, дивовижна", "Яка дивна жінка", "Вітаємо, ти прекрасна", "Вид ззаду кращий".

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко похвалилася формами під час відпочинку.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує лежачи на кушетці біля басейну, демонструючи чудову фігуру. На іншому кадрі модель спеціально застигла в пікантній позі, демонструючи, чим же її нагородила природа.

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко показала апетитні форми в золотому бікіні.

Цього разу пишнотіла модель показала значні вигини під час відпочинку на яхті, зігнувшись у томної позі і виставивши все на показ. Своїми знімками дівчина ділиться кожен день на сторінці в Instagram.

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