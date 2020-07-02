Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, как веселится в белом боди

В этот раз пышнотелая модель показала в весьма дерзкой позе пышные формы. В новой фотосессии девушка решила похвастаться достоинством в одном лишь белом боди с длинными рукавами. И хотя ткань одежды Анастасии была плотной, кое-что она скрыть все же не смогла, сообщает Politeka.

Так, Квитко позировала без белья и похвасталась пятой точкой, выставив ту напоказ. Хотя девушка и отрицает, но она сделала множественную пластику ягодиц, увеличив те на несколько размеров. Теперь она всегда скрывает целлюлит при помощи фотошопа, но не забывает при этом подчеркивать достоинства фигуры, акцентируя внимание на своем теле в одном белье.

«Хорошо, так хорошо, Анастасия, так что ты должна меня успокоить 💦👌🔥», «😋😋😋😋😋 ммммммммм ты выглядишь вкусно моя любовь my», «совершенная малышка, видок сзади очень хорош😘😘😘», «Просто девушка-кошка👄👄❤️❤️», «Ты будоражишь ,персик🍑👍», «Хотел бы я, чтобы это было стеклянное окно 😭😈🍑🍆», «Я тоже тебя люблю,» «Откуда этот белый боди?», «Я хотел бы встать позади тебя», «Фу, какое красивое тело, но не выставляй себя напоказ».

Ранее Анастасия примерила нетипично скромный для себя образ - тонкий белый топ на аккуратных лямках и нежно-розовую юбку длинны миди. Аккуратный макияж девушка дополнила солнцезащитными очками, а светлые локоны оставила распущенными без каких-либо укладок.

При этом фанатов привлекало внимание сразу два акцента - внушительных размеров грудь и стопка денег в руках.

Вот что ответили фанаты:

«Так я выиграю 💕💕», «Отлично», «Такая шикарная дамочка😍», «Это так жарко! .. 🔥, «Боже, как держится этот топ, аж выпрыгивают!♣ ️🔔 ◆ 🎁», «Милашка ❤️❤️❤️❤️», «Красивая малышка tif», «Te amoooooo😍😍», «Замечательный ♥ ❤️», «абсолютно красивый вид этой женщин», «Я не хочу твоих денег Я хочу тебя в моей жизни», «Моя королева, милая принцесса. 6 9 Я люблю тебя», «Ты потрясающая девушка 😘,» «Вы действительно дающая душа, такая великолепная 😍🙏☺️».

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.