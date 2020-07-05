Знаменитая модель белья и купальников Анастасия Квитко удивила домашним луком

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Она часто делится пикантными снимками. Кроме того, в Instagram есть множество ее фанатских страниц. На одной из них появился снимок, на котором она предстала в откровенном образе.

Девушка не упустила возможности похвастаться своим домашним костюмом. Так, оказалось, что девушка ходит дома в пикантном наряде, который состоит из: крохотного бюстика, украшенного золотистыми шариками, трусиках, а также кружевной накидке-халатике. Домашний аутфит выполнен в черном тоне.

Соблазнительные вещи подчеркнули пышные формы Квитко, а также ее золотистый загар. Дополнили наряд макияж и массивные браслеты. Свои густые локоны девушка распустила и завила в легкие волны.

На нее сразу посыпались комментарии благодаря ее смелому образу.

"Огонь... Пушка ...Космос... Секси... Мега... Взрыв", "Вулканическая феерия", "Огнище. Какая красивая", "Произведение искусства! Образ крутой!", "Очень соблазнительная леди, желаю много солнца и веселья. Очень красивая леди ☀️".

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.