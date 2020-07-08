Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала, как отдыхает летом

На фото красотка позирует в миниатюрном купальнике черного цвета, который был частично из веревочек. Образ Квитко дополнила стильными очками,, а волосы собрала в хвост. На первом фото Анастасия демонстрирует свою грудь, а на втором - пятую точку, развернувшись спиной, пока была в бассейне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Самыя богатые персики", "Это прекрасно", "Красивые позы", "Красивая, великолепная, удивительная", "Какая удивительная женщина", "Поздравляем, ты великолепна", "Вид сзади лучший".

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко похвасталась формами во время отдыха.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует лежа на кушетке около бассейна, демонстрируя восхитительную фигуру. На другом кадре модель специально застыла в пикантной позе, демонстрируя, чем же ее наградила природа.

Сообщалось, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко показала аппетитные формы в золотом бикини.

В этот раз пышнотелая модель показала внушительные изгибы во время отдыха на яхте, изогнувшись в томной позе и выставив все на показ. Своими снимками девушка делится каждый день на странице в Инстаграм.

Напомним, пышногрудая русская Кардашьян показала всю себя в неприличном наряде

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