Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, блеснула стильным бикини на домашнем селфи

В этот раз известная молодая модель показала, как позировала возле зеркала в темно-синем бикини в полосочку. При этом девушка, очевидно, измазалась маслом ради эффектного кадра, так как ее кожа и грудь блестели в отражении в зеркале, сообщает Politeka.

Похоже, Настя позировала перед походом на пляж. Практически без макияжа и с распущенными волосами девушка выглядела очень привлекательно, что сразу же отметили фанаты. И хотя Квитко часто показывает фигуру в белье или купальниках, так как рекламирует их в своем профиле, ее фото все также восхищают фанатов.

«Так горячо, ух», «Очень мило, я дам тебе это», «Kакая вкусная малышка😍», «Byotifull», «Мой боже, ты просто совершенство», «Это было так сладко», «Ооооооооооооо ты очень милый и очень горячий малыш», «Вы как модель можете путешествовать и иметь дело со многими. У вас есть время, чтобы встретиться с кем-нибудь еще. Парень был бы очень ревнив, чтобы потерять тебя на день для всех этих других», «Довольно пожалуйста», - написали пользователи.

Также а пикантном фото модель показала, как позировала в злотом бикини, обнажив ягодицы и тонком лифчике с множеством завязок, судя по всему не от купальника, так как его цвет чуть другой, чем у нижней части. При этом длинные светлые локоны Настя завязала в высокий хвост. также обнажив и спину.

«precious💕», «Красивая дамочка, ох», «baby💗💗💓💕💕💞beautiful💞💗💓💓», «!! Рейна Линда »., 🌹😘», «Милая мамочка, какой красивый хвост!», «прекрасный видок, просто прекрасный», «Такая интимно горячая поза, малышка😘😋», «Ты просто солнце, но эта поза…», «Почему ты такая дерзкая, боже», «Так прекрасно! Анастасия ты просто дикий ангел🤘😘»Я бы хотел быть рядом с тобой, любовь моя, какая милая за*ница, любовь моя», - написали фанаты.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.