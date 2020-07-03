Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала идеальный вид сзади

В этот раз известная красотка похвасталась весьма внушительными формами в золотом бикини, выставив все напоказ без малейшего стыда. После многочисленной пластики девушка решила блеснуть тем, чем больше всего гордится - ягодицами. И хотя Квитко скрывает факт хирургического вмешательства, в сети есть кадры того, как девушка выглядела ранее, сообщает Politeka.

На пикантном фото модель позировала в злотом бикини, обнажив ягодицы и тонком лифчике с множеством завязок, судя по всему не от купальника, так как его цвет чуть другой, чем у нижней части. При этом длинные светлые локоны Настя завязала в высокий хвост. также обнажив и спину.

«precious💕», «Красивая дамочка, ох», «baby💗💗💓💕💕💞beautiful💞💗💓💓», «!! Рейна Линда »., 🌹😘», «Милая мамочка, какой красивый хвост!», «прекрасный видок, просто прекрасный», «Такая интимно горячая поза, малышка😘😋», «Ты просто солнце, но эта поза…», «Почему ты такая дерзкая, боже», «Так прекрасно! Анастасия ты просто дикий ангел🤘😘»Я бы хотел быть рядом с тобой, любовь моя, какая милая за*ница, любовь моя», - написали фанаты.

До этого пышнотелая модель показала в весьма дерзкой позе пышные формы. В новой фотосессии девушка решила похвастаться достоинством в одном лишь белом боди с длинными рукавами. И хотя ткань одежды Анастасии была плотной, кое-что она скрыть все же не смогла.

Так, Квитко позировала без белья и похвасталась пятой точкой, выставив ту напоказ. Хотя девушка и отрицает, но она сделала множественную пластику ягодиц, увеличив те на несколько размеров. Теперь она всегда скрывает целлюлит при помощи фотошопа, но не забывает при этом подчеркивать достоинства фигуры, акцентируя внимание на своем теле в одном белье.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.