Відома модель Сьюзі Кортес, господиня найкрасивіших сідниць, показала в незвичайному ракурсі свій "титул"

На фото Сьюзі позує в черевиках на високих підборах, а образ доповнила чорними шкарпетками. Красуня була ще в білих стрінгах і червоному бюстгальтері, а закрилася від сонця окулярами. Волосся були зібрані у Кортес у дві кіски, а для фото дівчина присіла і розгорнулася п'ятою точкою до камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Моя любов", "Готовий", "Коштовність", "Красива мила дама", "Солодкий персик".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум", показала свої тренування в спортзалі.

Модель повернулася до знімаючого спиною, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що Сьюзі прийшла на тренування в бікіні.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес зробила фото з улюбленим фруктом.

Модель позувала в одній футболці, яка ледь приховувала найпотаємніше. Зірка кокетливо натягнула футболку рукою.

У другій руці Кортес тримала банан, який піднесла до губ. Модель посміхалася і дивилася в камеру.

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