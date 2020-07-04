Знаменитость не стесняется ничего

Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум", выставила упругие ягодицы, за которые получила титул

Красотка регулярно балует своих поклонников снимками в белье и бикини, пишет Politeka.net. В этот раз модель поступила также - предстала в крохотном бикини.

Сьюзи надела крохотные лифчик и трусики из сетчатой ткани. Крохотное белье внизу держалось на маленьких завязочках. Казалось тоненькие плавки потерялись между ягодиц, которые Кортес выставила без стеснения прямо в камеру - пикантней не бывает.

Крохотный лифчик держался на пышной груди звезды, а тонкие бретельки натянулись на плечах.

Модель сидела напротив зеркала на корточках. Она широко расставила ноги, обутые в босоножки на высоких каблуках.

Волосы она распустила, спрятав за ними спину. Кортес не смотрела в камеру, на ее лице можно заметить легкую улыбку.

За пять часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети пришли в восторг от совершенных форм знаменитости, ее упругих ягодиц и стройной талии. Люди написали звезде массу приятных сообщений.

Напомним, Сьюзи Кортес предстала в черном лифчике, который подтянул ее шикарную грудь. Тонкие лямки натянулись на плечах и едва держались на месте.

Крохотные трусики на черных лямках едва скрывали самое интимное. Игривый бантик на белье добавил образу некой пикантности.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес позировала в джинсовых штанах и черном топе.

Модель спустила штаны, демонстрируя белые стринги, которые почти ничего не прикрыли. Красотка развернулась пятой точкой к камере, чтобы показать свой "орешек" во всей красе.

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