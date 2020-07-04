Бразильская модель Сьюзи Кортез забыла про стыд и показала невероятные изгибы в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Кортез позирует в прозрачном белье спиной на камеру, демонстративно изогнувшись до неприличия. Кроме того, в кадр также попал элегантный макияж звезды. Фотография произвела настоящий фурор среди ее поклонников.

«Искушает, чертовка», «красота неописуемая», «бомбезный вид», «теперь я знаю, как выглядит красота», «шаловливая кошечка», «невероятная», «боже, что я только что увидел? Это же нереальные изгибы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц, показала нереальный ракурс соблазна

На фото красотка позирует в огромных кожаных сапогах. Больше Сьюзи ничего не надевала, зато раздвинула ноги, показывая максимальную жару, которую прикрыла коробкой. Грудь Кортес тоже оказалась без белья, но девушка одну закрыла волосами, а вторую черным крестиком.

"Прекрасно", "Максимальный соблазн", "Хороша детка", "Прекрасная богиня и королева".

Фанаты поставили почти 12 тысяч лайков и написали несколько комментариев.

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