Известная модель Сьюзи Кортес показала максимально откровенный образ, взбудоражив фанатов

На фото Сьюзи позирует в джинсовых штанах и черном топе. Кортес спустила штаны, демонстрируя белые стринги, которые почти ничего не прикрыли. Красотка для фото развернулась пятой точкой к камере, чтобы показать "орешек" во всей красе, что у нее вышло на 100%. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Великолепная пятая точка", "Это памятник", "Красивый приклад", "Я хочу это", "Вау", "Прекрасно".

Ранее мы сообщали, что известная модель Сьюзи Кортес показала необычный образ без одежды.

На фото Сьюзи показывает себя в прозрачном белье белого цвета, которое практически ничего не прикрывает. Кортес легла на спину, а показала себя по пятую точку, чтобы ничего лишнего нее засветить. Девушка соблазнительно взялаась пальчиком за губу, чтобы фото вышло максимально горячим.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес, практически каждый день хвастается своей главной гордостью - пятой точкой.

Модель предстала в облегающих ярких мини-шортах и коротком топе на тонких бретельках.

Шортики прекрасно подчеркнули ягодицы звезды, за которые она и получила свой титул: "Ого, какая упругая часть тела".

Напомним, обладательница самых знаменитых ягодиц Сьюзи Кортес вызвала фурор в новом образе

А еще Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц устроила шоу в узком топе перед камерой

Также Politeka писала, что бесстыжая хозяйка самых красивых ягодиц сразила наповал в невидимом белье



