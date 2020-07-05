От этих кадров сердце забьется чаще

Хозяйка самых красивых ягодиц в мире Сьюзи Кортез сверкнула главной гордостью в экстра-мини белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не могу дождаться моих новых фоток с сегодняшней фотосессии. Очень-очень особенные ребята», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кортез позирует в экстра-мини белье прямо посреди улицы, элегантно застыв на камеру и показав, чем ее наградила природа. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«вот это загорелые булки», «бомбезная», «убийственная красотка», «красотулька», «божественный вид!», «королевский размер, Сьюзи», — пишут они.

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На фото красотка стала на коленки, развернувшись спиной к камере. Кортес была в светлом белье, которое почти не скрыло "идеальный орешек", который она не стеснялась демонстрировать на камеру. Сьюзи соблазнительно выгнулась, а волосы оставила собранными в хвост.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии.

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