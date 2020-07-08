Известная модель Сьюзи Кортес, хозяйка самых красивых ягодиц, показала в необычном ракурсе свой "титул"

На фото Сьюзи позирует в ботинках на каблуках, а образ дополнила черными носками. Красотка была еще в белых стрингах и красном бюстгальтере, а закрылась от солнца очками. Волосы были собраны у Кортес в две косички, а для фото девушка присела и развернулась пятой точкой к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Моя любовь", "Готов", "Драгоценность", "Красивая милая дама", "Сладкий персик".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум", показала свои тренировки в спортзале.

Модель повернулась к снимающему спиной, чтобы тот зафиксировал ее самые совершенные места. Примечательно, что Сьюзи пришла на тренировку в бикини.

Сообщалось, что бразильская модель Сьюзи Кортес сделала фото с любимым фруктом.

Модель позировала в одной футболке, которая едва скрывала самое интимное. Звезда кокетливо натянула футболку рукой.

Во второй руке Кортес держала банан, который поднесла к губам. Модель улыбалась и смотрела в камеру.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц без стыда показала свое "мясо" прямо на улице

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