Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, ледь не впустила великі форми з безсоромної сукні

Красуня демонструє на собі різні наряди у відвертому стилі, пише Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в ніжній сукні з великим декольте.

Омович показала на собі білий наряд, який спустила з плечей, блиснувши бретельками, останні модель також спустила.

Олена затиснула свій новий великий бюст руками, щоб той не вислизнув з сукні. Груди "налилися" у вбранні, як два великих яблучка.

Поясок на талії лише підкреслив її тонку талію.

Модель пограла волоссям, дивлячись у камеру і відкриваючи губи. Форми красуні чудово виглядають.

"Ці сукні сильно завоювали моє серце... ", - написано в пості однієї з груп.

За 17 годин пост зібрав майже 3000 "лайків" і багато коментарів.

"Ну тут ви прям перестаралися з фотошопом, обличчя інопланетянина 😄", "А мені подобається модель! Не зовні, якщо вже чесно. А, те, як вона собі подобається і яке від цього отримує задоволення. Одне сумно, поки не розуміє наскільки підслідно будуть виходити операції під наркозом надалі...", "Просто залишилося тільки альвеол і с**ок показати а так вже і пі**ку бачили. Просто не повага до себе в першу чергу такі коменти на свою адресу 👎👎👎", "Одного не розумію навіщо робити такі великі с**ьки? Самій напевно незручно з ними? Так красиво не сперечаюся, простота чим сенс таких ц**ьок?? Без негативу на адресу господині цих банок, просто інтерес не більше", "прям Серце вискакує з сукні!", - написали користувачі мережі.

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