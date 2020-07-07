У мережі з'явився яскравий кадр серіалу «Свати», що сколихнув фанатів, які з нетерпінням чекають нового сезону

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на фан-аккаунт актриси Тетяни Кравченко, яка зіграла Валюху.

На кадрі відображена замазанная Валюха поруч з сусідкою Любкой, яку зіграла актриса Маргарита Шубіна. Фото викликало хвилю захоплення.

«Чекаємо продовження», «Хочеться, дивитися, весь час», «Дівчатка!!!! вимагаємо продовження банкету тобто серій смішних, відпочиваючих», «Дуже хочеться продовження!», «Чудова актриса, шикарна жінка і просто дуже хороша людина! Здоров'я Вам і творчих успіхів!», «Ну коли ж 7 сезон??? самий довгоочікуваний!!!», «І Кравченко і Шубіна крім того, що красуні, ще й чудові актриси. Удачі, хороших ролей здоров'я і щастя», «Красу нічим не зіпсувати», - пишуть в коментарях.

Зазначимо, серіал «Свати» виходить з 2008 року.

Зйомки чергового сезону повинні були стартувати близько чотирьох років тому. Але, за словами Федора Добронравова, зйомки були зупинені через політичні мотиви.

Знімати «Свати 7» почали тільки в 2019 році під Мінськом, проте все застопорилося через пандемію.

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