Актриса Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валюхи Будько в "Сватах", засветилась со свое коллегой по сериалу

Как передает Politeka.net, в сети появилось фото, на котором улыбающиеся артистки позируют рядом. Опубликовали его на одной из фан-страничек Кравченко. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

«С замечательной Олесей Железняк», - говорится в подписи к фото. В «Сватах» она играет Ларису Викторовну Буханкину, с которой Валюха начала вести бизнес.

Фото очень порадовало фанатов сериала и творчества актрис.

«Вы классные!!», «Девочки вы такие классные и Ольга Николаевна тоже», «Красотки. Смотрим вас каждый день. Серии повторяются. Хочется увидеть новые. Ждём. Новые», «Любимые девчонки! Вы - классные обе», «Супер-Актрисы», «Красавицы вы самые лучшие актрисы, и люди достойные уважения», «С вас пример людям брать надо, как ругаться со своими мужчинами без матов!!!!», «Замечательные актрисы! Браво👏», «Любимые мои девочки... здоровья Вам и счастья», " Две мои прекрасные зажигалки!!! Девчушки - веселушки", "О,сестры гарлапановы,сказал будько", - пишут вкомментариях.

Также не обошлось и без вопросов о выходе нового сезона.

Отметим, сериал «Сваты» выходит с 2008 года. В 2019 году начали снимать продолжение, но все остановилось из-за пандемии.

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