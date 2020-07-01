Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", предстала в довольно необычном образе

Поклонники артистки, которые создали фан-страничку, опубликовали очередное фото своего кумира, пишет Politeka.net.

На снимке Кравченко предстала в кружевном белье, которое идеально подчеркнуло ее пышную грудь. На шее красотки блестел кулончик, который придавал еще большего акцента к декольте. Сверху у Татьяны была надета яркая рубашка.

Яркий макияж смотрелся на звезде очень интересно.

В таком образе знаменитость появилась в одном из фильмов. Стоит отметить, что в кадре звезда еще молодая.

"Как вам образ? 🤩", - поинтересовались авторы поста у подписчиков.

"Образ отличный, если бы не фотошоп. 👍🌟🌺🌸🌺😊", ""Дети понедельника". Милиционера соблазняете😉👍. Шикарно", "Этот образ из фильма Дети понедельника. Она там как всегда прекрасна", "Фильм этот недавно смотрела🔥 А Валюху каждый день смотрю по двум каналам! Ну интересно!", "Нереальная красотка🤩🤩👍❤️😃", "Дети понедельника . Образ огонь", "Татьяна Вы Прекрасны!!!🙌🙌", "Да ее в любой образ, она, как рыба в воде. Золото, а не актриса", "Да, все мы когда-то были красавицами👍", "Обалденный 🤗👏", "Супер,как всегда", - написали пользователи сети.

Напомним, Татьяну Кравченко подловили в свободном платье и прозрачном шарфе, который она затягивает и поправляет на шее. Актриса морально подготовилась и собралась выйти на сцену, где ее уже все ждали, после чего видео оборвалось.

"«Жизнь артиста очень стремительна", - Татьяна Кравченко", - написали авторы поста.

Напомним, Валюха из «Сватов» засветилась с известной актрисой

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