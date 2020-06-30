Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала, как готовится к выступлению

На кадрах Татьяна показывает в свободном платье и прозрачном шарфе, который затягивает и поправляет на шее. Кравченко морально подготовилась и собралась выйти на сцену, после чего видео оборвалось. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку фан-сообщества.

"«Жизнь артиста очень стремительна.» — Татьяна Кравченко", - написал администратор.

Фанаты посмотрели ролик более 20 тысяч лайков и написали комментарии под кадрами:

"Просто супер женщина", "Роль Валентины в ''Сваты'' это супер ! Вы Татьяна - народная и заслуженная актриса !!!! Вы наша!", "вы просто, замечательная актриса! Уже не знаю, сколько пересмотрела, "Сватов"! Каждый, день смотрю не могу оторваться! Обожаю,вас и всех других актеров! И сам сериал!", "Замечательное видео, уважаемая Татьяна! Настрой, концентрация, душевная красота, трепет... Успехов!!!", "Большого творческого долголетия и здоровья ! Вы самая обаятельная ,привлекательная и искренняя женщина . Вашей семье повезло !", "Замечательная".

Сообщалось, что известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", показала необычный образ.

На фото Кравченко позирует в красной форме продавщицы, позируя за прилавком. Татьяна дополнила образ бело-голубым кокошником, который красовался у нее на голове.

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