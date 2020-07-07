Відома модель Кім Кардаш'ян показала сміливі образи, порадувавши фанатів
На першому фото Кім показалсь в червоному платті без білизни, демонструючи ідеальну талію. На наступному знімку красуня була в напівпрозорому платті з агроволокна, яке було досить коротким і майже нічого не приховав. Третій образ зірки - в іншому напівпрозорому платті, а зверху накидка з ременем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Так що я зберігаю і організовую свої фото під час карантину і знайшла всі мої старі відповідні фото. Тут так багато гарних дорогоцінних каменів. Хлопці, ви пам'ятаєте деякі з цих образів? Або загар, який я отримала в Мексиці", - написала Кім.
Відзначимо, що Кім опублікувала архівні знімки, на яких її можна побачити без знаменитої попи і губ. Деякі користувачі в соціальних мережах зізналися, що на старих кадрах вона виглядає краще, ніж зараз.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
"Приголомшлива", "Чорт, так багато любить вже", "Ти виглядаєш набагато краще тут", "Королева", "Сильно".
Повідомлялося, що американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний образ для прогулянок.
Так, на фото Кім приміряла коралового відтінку трикотажний костюм: брюки з високою посадкою, а також кроп-топ з відвертим декольте і растегнутыми гудзичками. Таке вбрання, як завжди, підкреслив тонку талію знаменитості та її видатні форми.
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