Відома модель Кім Кардаш'ян показала сміливі образи, порадувавши фанатів

На першому фото Кім показалсь в червоному платті без білизни, демонструючи ідеальну талію. На наступному знімку красуня була в напівпрозорому платті з агроволокна, яке було досить коротким і майже нічого не приховав. Третій образ зірки - в іншому напівпрозорому платті, а зверху накидка з ременем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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So I keep everything and have been organizing my pics during quarantine and found all of my old fitting pics! So many good gems in here! Do you guys remember some of these looks? Or the sunburn I got in Mexico swipe to see

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"Так що я зберігаю і організовую свої фото під час карантину і знайшла всі мої старі відповідні фото. Тут так багато гарних дорогоцінних каменів. Хлопці, ви пам'ятаєте деякі з цих образів? Або загар, який я отримала в Мексиці", - написала Кім.

Відзначимо, що Кім опублікувала архівні знімки, на яких її можна побачити без знаменитої попи і губ. Деякі користувачі в соціальних мережах зізналися, що на старих кадрах вона виглядає краще, ніж зараз.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Приголомшлива", "Чорт, так багато любить вже", "Ти виглядаєш набагато краще тут", "Королева", "Сильно".

Повідомлялося, що американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний образ для прогулянок.

Так, на фото Кім приміряла коралового відтінку трикотажний костюм: брюки з високою посадкою, а також кроп-топ з відвертим декольте і растегнутыми гудзичками. Таке вбрання, як завжди, підкреслив тонку талію знаменитості та її видатні форми. 

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