Американская светская львица Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой во время отдыха со своим мужем Канье Уэстом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Идеальное воскресенье», коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Ким позирует вместе со своим супругом в кожаном наряде и очках, элегантно подчеркивая фигуристые объемы.

«Какая кошечка! Повезло Канье», «божественный вид! И пара красивая», «красотка», «Так держать! Невероятная красота», «Ким – ты лучшая», «бесконечно красивые! Люблю вас», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, знаменитая Ким Кардашьян показала свою звездную сестру Хлои без одежды.

В день рождения своей сестры Хлои известная звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян не могла не поделиться поздравлениями в своем Инстаграм.

Так, звезда поделилась фотографией Хлои, на которой та позирует в гримерке. При этом на ней нет одежды: модель прикрыта только полотенцем. Хлои держит руки над головой, пока над ней работает визажист.

«С Днем Рождения самую красивую душу! Спасибо за то, что ты всегда такая позитивная и заботливая! Ты такая верная и заботишься обо всех вокруг. Твой свет горит, и я так горжусь, что я твоя сестра. Я всегда буду любить тебя!», - трогательно написала Ким.

Напомним, непревзойденная Ким Кардашьян едва вместила пышный бюст в узенький топ.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян с невинным видом вывалила огромный размер на камеру.

Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян изменилась до неузнаваемости, фото до и после: «Хирург молодец».