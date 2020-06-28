Американская светская львица Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой во время отдыха со своим мужем Канье Уэстом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Идеальное воскресенье», коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимках Ким позирует вместе со своим супругом в кожаном наряде и очках, элегантно подчеркивая фигуристые объемы.
«Какая кошечка! Повезло Канье», «божественный вид! И пара красивая», «красотка», «Так держать! Невероятная красота», «Ким – ты лучшая», «бесконечно красивые! Люблю вас», - пишут ее поклонники.
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Как сообщалось ранее, знаменитая Ким Кардашьян показала свою звездную сестру Хлои без одежды.
В день рождения своей сестры Хлои известная звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян не могла не поделиться поздравлениями в своем Инстаграм.
Так, звезда поделилась фотографией Хлои, на которой та позирует в гримерке. При этом на ней нет одежды: модель прикрыта только полотенцем. Хлои держит руки над головой, пока над ней работает визажист.
«С Днем Рождения самую красивую душу! Спасибо за то, что ты всегда такая позитивная и заботливая! Ты такая верная и заботишься обо всех вокруг. Твой свет горит, и я так горжусь, что я твоя сестра. Я всегда буду любить тебя!», - трогательно написала Ким.
Напомним, непревзойденная Ким Кардашьян едва вместила пышный бюст в узенький топ.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян с невинным видом вывалила огромный размер на камеру.
Также Politeka писала, что сестричка Кардашьян изменилась до неузнаваемости, фото до и после: «Хирург молодец».