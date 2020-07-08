Відома модель Кайлі Дженнер показала сміливий образ і як рятується від спеки

На фото Кайлі показує себе в помаранчевому платті з величезним вирізом, з якого випирає краса дівчини. Дженнер прикрилася рукою від сонця, а в другій тримала охолоджуючий напій, швидше за все алкогольний. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ранковий спітц", - написала Кайлі.

Фанати поставили понад 5 мільйонів лайків і написали безліч коментарів:

"Чудово", "О, не бачив тебе там", "Перший миттєвий", "Ти виглядаєш красиво і дивно, залишайся щасливою мамою. Я великий шанувальник, ти мені дуже подобаєшся", "Зараз випадуть", "Погляд не відірвати".

Повідомлялося, що одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер вирушила в подорож.

Зірка порадувала шанувальників жарким фото в міні-сукню. Облягаюче сукня підкреслила всі вигини, а також під ним можна помітити пишні груди без ліфчика.

Форми красуні налилися і було видно, як їм тісно під таким вузьким нарядом.

Раніше ми писали, що одна з найбільш знаменитих моделей Кайлі Дженнер похвалилася розкішною фігурою в прозорій білизні.

«Вгадайте мій улюблений колір, якщо зможете?» - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дженнер позує в прозорій білизні, вимушено прикриваючи розкішні форми рукою. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж.

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