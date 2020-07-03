Американская супермодель Кайли Дженнер похвасталась роскошными изгибами в платье с глубоким декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Дженнер позирует вместе с сестрой во время фотосъемки, а вокруг девушек виднеются сразу несколько камер. Как можно заметить, Снимок сделан в черно-белом снимке. Фотографию звезда никак не подписала, однако ее поклонники пришли в восторг от красоты знаменитостей.

«Красота, аж дар речи отбирает», «она богиня!», «дикая кошка», «роскошный вид», «тело богини», «как можно быть настолько красивой», «божественные формы», «вот это я понимаю, настоящая красота», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная американская модель Кайли Дженнер показала смелый образ, мимо которого не смогли пройти фанаты

На фото Кайли позирует в корсете телесного цвета частично из сеточки. Красотка стояла на фоне вешалок с одеждой и держалась за свою грудь, которая была без белья. Волосы Дженнер оставила распущенными, а сама отвела взляд от камеры.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Королева Кайли", "Невозможно перестать смотреть", "Ох, история", "Прекрасно", "Искренний вопрос, почему она всегда берет свою грудь на фото?", "За такое не банят?".

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