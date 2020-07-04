Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, покорила пляжным образом - девушка осталась без белья

В этот раз девушка покорила естественным видом, позируя на побережье совершенно без белья. Звезда буквально подорвала социальную сеть Инстаграм, представ в естественном виде: без макияжа, фотошопа и каких-либо украшений, сообщает Politeka.net.

Так, модель позировала на побережье совершенно без одежды и смущения сверкая своими главными достоинствами. Столь интимный кадр не оставил поклонников равнодушными:

«Идеальная женщина и без белья🔥», «Самая горячая кошечка😍😍🔥🔥🔥🔥», «Я хотел бы быть в Африке с моей прекрасной девушкой мечты, ты просто космос😍😍😘😘❤️❤️», «Так и хочется помыть красотку👅👅👅👅❤️», «Please больше не надо», «Прекрасный вид, головокружительная поза», «Все в порядке, что у вас есть все, что нужно, чтобы они не могли радовать вас», «Мне нравится русалка ...», « Вы великолепны, Деми. ❤», «Вы прекрасны!», «Убийственная поза😍❤️», «Красивая 😍», - написали пользователи.

Как известно, не так давно Деми удалось «отличиться». После того, как в СМИ появилась информация о том, что рэпер Tyga и Кайди Дженнер расстались, бывшая пассия рэпера Деми Роуз не стала медлить. Модель сразу же опубликовала в своем Instagram снимки в бикини, напомнив всем одну из сестер Кардашьян, и благодаря этому набрав еще большее количество поклонников.

После этого девушку часто с ними сравнивают и этот раз не стал исключением:

«Ты просто невероятная красавица❤️❤️❤️», «Я хочу выглядеть так», «Сочнее Кайли, вау🔥🔥🔥», «Хороший выстрел, просто бомбическая дамочка 😍😍😍😍», «Боже, ты сводишь с ума, такая модная🔥🔥🔥🔥😍», «Мне очень нравится, прямо как Кайли😍❤️», «Великолепная дорогая .. 💓», «Брю, кто это выглядит, она похожа на Кардашьян», «Ты очень горячая малышка».

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами