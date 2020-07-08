Відома модель Памела Андерсон показала цікавий образ і розповіла про спокусу

На фото Андерсон стоїть у білих стрінгах, а образ доповнила намистом на шиї. Як можна зрозуміти, вбрання красуні на цьому закінчився. Памела прикрила пишні груди руками, а волосся залишила розпущеним, поки дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Спокуса є предметом. Надсилайте мені ваші питання", - написала Памела.

Фанати поставили безліч лайків і написали коментарі:

"Завжди був закоханий в тебе. Приголомшлива", "Неймовірне фото", "Я спокушена", "Прекрасна", "Приголомшлива", "Абсолютно чудова", "Привіт, красиві поцілунки, благословенна", "Чудово, як зазвичай, Памела", "А ліфчик де?".

Раніше ми повідомляли, що відома американська актриса Памела Андерсон з'явилася в одному купальнику.

Цього разу Памела вирішила здивувати гарячим образом в білому купальнику. Модель опублікувала сміливе чорно-біле фото, на якому позувала біля дороги.

Повідомлялося, що популярна виконавиця Міша Романова, колишня солістка «ВІА Гри», похвалилася розкішним вигинами під час танцю з подругою.

Так, на опублікованих знімках Романова в крихітному блакитному купальнику жарко запалює з подругою, виконуючи зухвалий танець. Її подруга буквально з перших секунд стає позаду зірки, через що Романова концентрує всю увагу на собі.

Нагадаємо, невгамовна Памела Андерсон ледве втримала бюст в мініатюрному бікіні

А ще Politeka писала, що розкішна Памела Андерсон забруднилася в піску, змусивши чоловіків червоніти

Також Politeka повідомляла, що Памела Андерсон в латексі спокусливо нагнулася, показавши найцікавіше



