Известная модель Памела Андерсон показала свежий нежный образ и рассказала о важном дне

На фото Памела позирует без одежды и лежит на кровати, где разбросаны лепестки и целые цветы роз. Красотка соблазнительно выгнулась, а волосы оставила распущенными. Андерсон не смотрела в объектив камеры, но это не помешало стать фото очень соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо за все пожелания на день рождения", - написала Андерсон под фото, которая праздновала день рождения.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Идеальные ноги", "С Днем Рождения, Королева", "Отправляю тебе любовь и объятий", "Обжигающий вид".

На второй фотографии Андерсон уже была на белой кровати и лежала в пеньюаре. Красотка держала в руках бокал шампанского и соблазнительно согнула одну ногу.

Ранее мы сообщали, что известная модель Памела Андерсон не собирается останавливаться и продолжает радовать фанатов жаркими образами.

В этот раз Памела была в коротеньком платье, под которым, как можно заметить, не оказалось нижнего белья. Андерсон соблазнительно выгнулась и показывала свое тело, пока сидела в бане на досках. Красотка оставила волосы распущенными и вытянула ноги вперед, чтобы сделать снимок еще сочнее.

Напомним, Памела Андерсон задрала платье, устроив шалости у кровати

А еще Politeka писала, что раскованная Памела Андерсон улеглась на кровать и приспустила белье

Также Politeka сообщала, что стройная Памела Андерсон разлеглась на траве и впечатлила длиной ног



