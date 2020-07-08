Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецької Кардаш'ян, показала сміливий образ у відвертому вбранні

На фото Бахарі позує в темному платті з величезним декольте. Як можна відразу помітити, Гюль не дуже любить носити білизну і демонструє свою красу. Образ дівчина доповнила яскравим макіяжем, а зібрала волосся в хвіст. Зірка стояла на тлі узбережжя Майамі, показуючи чудовий краєвид міста. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так мило", "Захоплюючий і чудовий", "Ви повинні говорити іноді, у вас немає інтерв'ю чи вимовлених слів. Ми знаємо вашу красуню, але що ще?", Який ракурс!", "Ось це розмір".

Повідомлялося, що британська супермодель Демі Роуз похвалилася значними формами в наряді без білизни, застигнувши в непристойній позі.

Так, на кадрах Демі Роуз позує з білою накидкою без білизни, показуючи соковиті принади з різних ракурсів. Сама дівчина при цьому грайливо заглядає в кадр.

Повідомлялося, що американська модель, телеведуча і світська левиця Кім Кардаш'ян продемонструвала ідеальний образ для прогулянок.

Кім Кардаш'ян вирішила змінити свій образ. Принаймні, зірка всерйоз замислюється, щоб змінити свій звичний відтінок на більш яскравий. Про це сама американська діва заявила в одному з недавніх постів.

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