Модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, похвасталась формами во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует лежа на кушетке около бассейна, демонстрируя восхитительную фигуру. На другом кадре модель специально застыла в пикантной позе, демонстрируя, чем же ее наградила природа.

Снимки стали причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Божественное тело», «блин я в шоке какая ты красотка выходи за меня», «тебе часом не нужна компания?», «Вот шалунья. Знаем, чем крутить нужно», «ты очень красивая», «бомбезная», «Боже, люблю тебя», «это просто космос», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая модель белья и купальников Анастасия Квитко удивила домашним луком.

Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

Она часто делится пикантными снимками. Кроме того, в Instagram есть множество ее фанатских страниц. На одной из них появился снимок, на котором она предстала в откровенном образе.

Напомним, что русская Кардашьян еле вместила пышный бюст в неприлично глубоком декольте.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.