Українці ризикують залишитися без пенсій в умовах карантину та процедури ідентифікації

Про це заявила експерт Валерія Вершиніна, передає Укрінформ.

За її словами, на сьогоднішній день ВПЛ-пенсіонери ризикують втратити свої виплати, оскільки їм потрібно більше часу для проходження необхідних процедур на КПВВ.

«Одержувачі пенсій, швидше за все, не зможуть перетнути лінію дотику і пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом 30 днів, які встановлені після закінчення карантину, в які не будуть припинятися виплати», - попередила експерт під час круглого столу.

Як стверджує Вершиніна, зараз немає окремого порядку виплат заборгованостей по пенсій, який передбачений постановою Кабінету міністрів.

«Відповідно, якщо до 25 числа наступного після закінчення карантину місяця громадяни не зможуть перетнути КПВВ і пройти фізичну ідентифікацію, то відповідно до статті вісімдесят п'ятої Закону України про пенсійне забезпечення та постановами, які обмежують можливість виплати пенсій для ВПО - така пенсія не буде таким пенсіонерам виплачена, і цю заборгованість вони не зможуть у подальшому отримати взагалі», - попередила експерт ВПЛ-пенсіонерів.

Підсумовуючи, Вершиніна додала, що цей ризик повинен бути врахований, а питання з пенсіями врегульовано, щоб люди з окупованих територій мали більше часу для проходження ідентифікації.

«Це половинчасте рішення, і воно краще, ніж нічого. Але це сигнал для того, що принизлива і дискримінаційна норма про отримання пенсій тільки за довідками ВПЛ повинна бути скасована», - резюмувала вона на круглому столі.

Також ми повідомляли, що вже з 1 липня пенсії в Україні призначать автоматично, як тільки людина досягне пенсійного віку. Додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Наголошується, що всі документи, які будуть необхідні для призначення пенсії, можна подати завчасно. Крім цього, в Пенсійному фонді зараз працюють над впровадженням електронної трудової книжки.

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