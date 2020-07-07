Украинцы рискуют остаться без пенсий в условиях карантина и длительной процедуры идентификации

Об этом заявила эксперт Валерия Вершинина, передает Укринформ.

По ее словам, на сегодняшний день ВПЛ-пенсионеры рискуют потерять свои выплаты, поскольку им требуется больше времени для прохождения необходимых процедур на КПВВ.

«Получатели пенсий, скорее всего, не смогут пересечь линию соприкосновения и пройти физическую идентификацию в Ощадбанке в течение тех 30 дней, которые установлены после окончания карантина, в которые не будут прекращаться выплаты», - предупредила эксперт во время круглого стола.

Как утверждает Вершинина, сейчас нет отдельного порядка выплат задолженностей по пенсиям, который предусмотрен постановлением Кабинета министров.

«Соответственно, если до 25 числа следующего после окончания карантина месяца граждане не смогут пересечь КПВВ и пройти физическую идентификацию, то согласно статье восемьдесят пятой Закона Украины о пенсионном обеспечении и постановлениями, которые ограничивают возможность выплаты пенсий для ВПО - такая пенсия не будет таким пенсионерам выплачена, и эту задолженность они не смогут в дальнейшем получить вообще», - предупредила эксперт ВПЛ-пенсионеров.

Подытоживая, Вершинина добавила, что данный риск должен быть учтен, а вопрос с пенсиями урегулирован, чтобы люди с оккупированных территорий имели больше времени для прохождения идентификации.

«Это половинчатое решение, и оно лучше, чем ничего. Но это сигнал для того, что унизительная и дискриминационная норма о получении пенсий только по справкам ВПЛ должна быть отменена», - резюмировала она на круглом столе.

Также мы сообщали, что уже с 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически, как только человек достигнет пенсионного возраста. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Отмечается, что все документы, которые будут необходимы для назначения пенсии, можно подать заблаговременно. Кроме этого, в Пенсионном фонде сейчас работают над внедрением электронной трудовой книжки.

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