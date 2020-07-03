Глава правительства Денис Шмыгаль заявил о перераспределении более 45 миллиардов гривен, перечислив, кому достанутся эти средства
Как передает Politeka.net, у себя на Фейсбук-страничке Шмыгаль поделился отчетом министра финансов, который был заслушан на днях на заседании Кабмина. В частности, речь шла об использовании средств Фонда борьбы с китайским вирусом, а также упомянутом выше перераспределении, которое было предварительно одобрено.
По информации премьер-министра, из 45,7 млрд гривен:
- 35 млрд грн пойдут на ремонт и реконструкцию дорог;
- 7,8 млрд грн - на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
- 2,9 млрд грн - на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.
Украинцы активно комментируют ситуацию:
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"Грандиозная афера с вирусом. Браво, тем кто ее придумал"
"1,7 млрд пенсіонерам, 2.7 млрд поліцейським . Хоча.. Какая разніца?)"
"А де 300% медикам?"
"Смотрите, не забирайте много денег у Степанова! А то он начнёт 18-ю волну коронавируса"
"А детям на медикаменты не нашли?"
"Пенсионерам, дали 1 тысячу и тяните ногу дальше. С пенсией 1645 гривен и без возможности нормально работать, наверное, удобнее быстрее умереть, чем выжить"
"При чому тут дороги до Короновірусу ??? Чого з цих грошей не утримують безробітних, які в відпустках за свій рахунок через карантин?"
Ранее мы сообщали, в Комитете по вопросам экономического развития огорошили идеей "раздать всем украинцам по 3 тысячи гривен". Об этом заявила депутат из "Слуги народа" Людмила Буймистер.
В комитете считают, что макроэкономические показатели Украины позволяют провести эмиссию на 300 млрд грн. И предлагают направить эти деньги на три большие программы – по 100 млрд на каждую: финансовую поддержку граждан, бесплатное и безусловное кредитование малого и среднего бизнеса, а также восстановление отрасли электроэнергетики и инвестиции в строительство инфраструктуры.
Экономисты берутся за головы от таких идей. По их словам, все это выглядят нелепо и по-детски: вроде как, давайте напечатаем деньги и всем раздадим, чтобы увеличить покупательную способность и всем было хорошо.
Напомним, кардинальное решение по кредитам принято: за что украинцам разрешили не платить.
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