Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішними формами в тісному вбранні, вибравши ідеальний ракурс

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Готова!» — йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в тісному топі та білосніжній спідниці, демонструючи витончену красу. На голові у знаменитості видніється елегантний капелюх, а на плечі — маленька сумочка.

Звернемо увагу, що шанувальники Чері не змогли що-небудь сказати. Вони лише спостерігали мовчки, адже кадри модель вирішила викинути у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, Ана Чері показала всю себе в ніжно-рожевому прозорій білизні з мережив

Фітнес-модель родом з міста Анахайм отримала популярність в інтернеті завдяки своїй зовнішності, підтягнутою фігурою і її аудиторія жадає нових кадрів кожен день все більше. Будучи рекламним представником спортивного одягу, Ана не соромиться показувати себе в різному образі. При цьому позувати в білизні Чері навіть любить - в її профілі вже багато нових фото.

В цей раз Ана підкорила видом в рожевому мереживній білизні. Причому прозорий ліфчик і трусики чи прикрили її пишні форми на останньому кадрі, який опублікувала в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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