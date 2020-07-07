Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошными формами в тесном наряде, выбрав идеальный ракурс

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Готова!» — говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в тесном топе и белоснежной юбке, демонстрируя утонченную красоту. На голове у знаменитости виднеется элегантная шляпа, а на плече — маленькая сумочка.

Обратим внимание, что поклонники Чери не смогли что-либо сказать. Они лишь наблюдали молча, ведь кадры модель решила выбросить у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что фитнес-модель Ана Чери похвасталась идеальными изгибами в пикантном наряде из кружева.

Так, сама модель родом из Анахайма, а популярность приобрела благодаря своей внешности, а именно - подтянутой фигуре. Ее поклонники с радостью воспринимают новые снимки кумира. Сама же модель без стеснения предстает перед камерой в белье, о чем говорит множество подобных снимков в ее профиле.

На этот раз модель решила показаться в розовом кружевном белье, которое минимально прикрывало внушительные прелести звезды.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".