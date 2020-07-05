Американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя в нежно-розовом прозрачном белье из кружев

Фитнес-модель родом из города Анахайм получила известность в интернете благодаря своей внешности, подтянутой фигуре и ее аудитория жаждет новых кадров каждый день все больше. Являясь рекламным представителем спортивной одежды, Ана не стесняется показывать себя в разном образе. При этом позировать в белье Чери даже любит - в ее профиле уже много новых фото,пишет Politeka.

В этот раз Ана покорила видом в розовом кружевном белье. Причем прозрачный лифчик и трусики едва ли прикрыли ее пышные формы на последнем кадре, который опубликовала в социальной сети Инстаграм.

Отметим, модель активно занимается собой, рассказывает о похудении, а также любит записывать мотивирующие ролики для худеющих фанатов. Также Ана рекламирует белье на себе, подчеркивая тем самым собственные достижения. При этом фитнес-тренер любит заниматься дома, поэтому в ее Инстаграме много довольно пикантных кадров. Фанаты тут же отметили, что Ана выглядит, как кукла, поэтому им хочется "побаловаться".

Также Ана показала необычное фото, сделанное на отдыхе.

Позируя в черном бикини, соединенным с лифчиком тонкими завязками, девушка решила частично бсросить верх. При этом Ана прикрыла левую грудь цветками и приподняла стройную ножку вверх. В тон купалньику Чери надела ботинки на массивных каблуках.

«Очень смешно», «это выглядит божественно, такая дерзкая😍😍😍», «Ты словно огонь, девочка знаешь свое дело🔥🔥🔥🔥🔥», «Я люблю цветы, за цветами❤️», «Где ты взяла эти ботинки», «И где ты взяла этот купальный костюм»,«С каждым днем ​​ты становишься все более непослушной», «Девушка ты такая красивая !!! О, мой бог», - написали пользователи.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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