Модель і дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова похвалилася неймовірними вигинами під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Літній час», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Логунова позує в басейні, демонструючи розкішну фігуру в купальнику. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Бусинка», «вогонь», «вау, красуня», «бомбезний», «богиня», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що дружина актора Дмитра Ступки - модель Поліна Логунова здалася перед камерою в незвичайному вбранні.

Досить часто зірка красується формами, отримуючи від шанувальників тонни компліментів і подяки.

Так і в цей раз - Логунова з'явилася в чорному мереживній ліфчику, який засвітила, коли скинула з плечей довгий піджак. Також на моделі були довгі брюки-кльош, що сидять на стрункої талії.

В руках зірка тримала пляшку з шампанським і посміхалася.

В пості зірка міркує про громадян пострадянського союзу, які, на думку Поліни, більше інших засуджують людей, а також не дуже коректно поводяться.

Нагадаємо, що ефектна жінка Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "Божественне тіло".

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