Модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, предстала немного в необычном образе

Красотка часто хвастается своим стройным телом в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда получает массу комплиментов, благодаря своим образам. 

Полина Логунова предстала в черном кружевном лифчике, который засветила, когда скинула с плеч длинный пиджак. Также на модели были длинные брюки-клеш, сидящие на стройной талии. 

В руках звезда держала бутылку с шампанским и улыбалась. 

В посте звезда рассуждает о гражданах постсоветского союза, которые, по мнению Полины, больше других осуждают людей, а также не очень корректно себя ведут. 

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"🟡 Отвечать хейтерам той же монетой - ты публичный человек, закрой рот и слушай мой хейт", - написала Логунова.

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🟡Быть успешнейшие мужчины не допустимо; 🟡отвечать хейтерам той же монетой - ты же публичная личность, закрой рот и слушай мой хейт; 🟡иметь целлюлит - отвратительно; 🟡не носить «Трессы для объёма» - не стильно; 🟡не быть богатой «по любви» - не будешь принята «высшим общество»; 🟡в смысле не последний айфон?; 🟡иметь свою точку зрения - закрой рот; 🟡не выдавать хайповый контент - будешь забыта; 🟡не рожать онлайн - как это вообще?; 🟡счастливая мама 3 ангелочков, как прошли наши роды - в смысле не хочешь рожать?; 🟡будь молчаливой и послушной - у тебя же такооооой муж; 🟡раньше такая миленькая была - сейчас такая старая; 🟡не иметь большой зад - плоскодонка; 🟡не делать силикон - все равно сделала 100%; 🟡работать на 5 работах - ой, что ты чешешь, такого не бывает. ⠀ Нет нигде такого осуждения и такого несчастья как в странах пост сов., такого горя внутреннего Я и такого отчаяние, таких ярлыков, таких стандартов и такой одной гребёнки, где низкое либидо замещается молодой любовницей, где желание нравится доходит до «сисек в кредит», где таинство рождения человека транслируется в прямом эфире ради просмотров, где возраст - это плохо, где успех - это блестяшки, а не интеллект, где интеллект - «самая умная что-ли?». ⠀ Хочу порекомендовать вам 2 видео, 1) Светланы Бондарчук - «Эйджизм, женщины 40+» - слушайте каждое слово , каждого спикера, 2)«Осторожно , Собчак» с ней же. ⠀ Это вам не вечно рожающие блоггеры с шариками «кого же мы ждём», это интеллигенция такая, какой должно быть общество в лице каждого гражданина любой страны ! ⠀ Peace-love Photo @marta_hnoyova

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За четыре часа пост собрал более 1500 лайков.

"Моя Девочка! Балдею от твоего мышления 😌", "Как всегда сказано ГЕНИАЛЬНО 👏👏👏 Браво, По🥦", "Замечательный выпуск со Светланой Бондарчук, интеллигентная и прекрасная женщина", "Запоем просмотрела Ост.Собчак с Бондарчук👅🔥👅Бомба, а не женщина. Эйджизм как раз на подходе", "по-моему, они обе очень скучны и искусственные ( не в них настоящей искренности)", "Видео смотрела ранее,Бондарчук понравилась,а вот интеллигенция в лице Собчак- это слишком!В остальном с вами полностью согласна!🌷", - написали пользователи сети. 

Напомним, Полина Логунова была одета в короткое платье с глубоким декольте. Она приподняла голову и закрыла глаза от удовольствия. Ее большая аппетитная грудь чуть не выпрыгивала из наряда.

Видно, что фото было сделано во время съемки, волосы модели поправлял стилист. 

Получилась настоящая роковая красотка. 

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Мур

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Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.