Звезда поражает почти каждый день

Модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, предстала немного в необычном образе

Красотка часто хвастается своим стройным телом в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда получает массу комплиментов, благодаря своим образам.

Полина Логунова предстала в черном кружевном лифчике, который засветила, когда скинула с плеч длинный пиджак. Также на модели были длинные брюки-клеш, сидящие на стройной талии.

В руках звезда держала бутылку с шампанским и улыбалась.

В посте звезда рассуждает о гражданах постсоветского союза, которые, по мнению Полины, больше других осуждают людей, а также не очень корректно себя ведут.

"🟡 Отвечать хейтерам той же монетой - ты публичный человек, закрой рот и слушай мой хейт", - написала Логунова.

За четыре часа пост собрал более 1500 лайков.

"Моя Девочка! Балдею от твоего мышления 😌", "Как всегда сказано ГЕНИАЛЬНО 👏👏👏 Браво, По🥦", "Замечательный выпуск со Светланой Бондарчук, интеллигентная и прекрасная женщина", "Запоем просмотрела Ост.Собчак с Бондарчук👅🔥👅Бомба, а не женщина. Эйджизм как раз на подходе", "по-моему, они обе очень скучны и искусственные ( не в них настоящей искренности)", "Видео смотрела ранее,Бондарчук понравилась,а вот интеллигенция в лице Собчак- это слишком!В остальном с вами полностью согласна!🌷", - написали пользователи сети.

Напомним, Полина Логунова была одета в короткое платье с глубоким декольте. Она приподняла голову и закрыла глаза от удовольствия. Ее большая аппетитная грудь чуть не выпрыгивала из наряда.

Видно, что фото было сделано во время съемки, волосы модели поправлял стилист.

Получилась настоящая роковая красотка.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.