31-річний австрійський поп-співак Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, епатував публіку новою зовнішністю

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у спокусливому образі, блиснувши торсом в майці.

Правда, вся увага була не на атлетичну фігуру знаменитого бороданя, а на його зачіску. Томас вирішив надати Кончіті Вурст кілька солодких нот, тому перефарбував волосся в яскраво-рожевий колір.

Артист приховав половину обличчя за сонцезахисними окулярами, але судячи по легкій посмішці, залишився задоволений кардинальним перетворенням.

Шанувальники кинулися обговорювати це красномовне фото, порівнюючи співака з лялькою Барбі.

"Красуня в рожевому"

"Рожевий або чорний ... все виглядає красиво на тобі, Том .. 🙌🏻🔥🙌🏻 люблю тебе .. !! ❤️"

"Люблю твоє волосся💗"

"Барбі-хлопець, 😍 ти дивовижний милий!"

"Як ти виглядаєш? 😱💗💗 Волосся з солодкої вати, мега 😍"

"Ви повинні звикнути до цього, але виглядає чудово. З рожевим набагато приємніше😍😍❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Кончіта обрадувала стильним чорно-білим фото, на якому позувала без футболки, демонструючи своє тіло. Образ зірка доповнила сережками у вухах і носі.

"Щасливих вихідних щасливі люди", - написала Кончіта під фото.

"Щасливих вихідних Томе. Сподіваюся, ми побачимося наступного тижня", "Прекрасна", "Тобі теж, люба", "Спасибі дорогий, тобі теж", "Чарівна", - коментували користувачі.

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