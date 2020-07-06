31-річний австрійський поп-співак Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, епатував публіку новою зовнішністю
Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у спокусливому образі, блиснувши торсом в майці.
Правда, вся увага була не на атлетичну фігуру знаменитого бороданя, а на його зачіску. Томас вирішив надати Кончіті Вурст кілька солодких нот, тому перефарбував волосся в яскраво-рожевий колір.
Артист приховав половину обличчя за сонцезахисними окулярами, але судячи по легкій посмішці, залишився задоволений кардинальним перетворенням.
Шанувальники кинулися обговорювати це красномовне фото, порівнюючи співака з лялькою Барбі.
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"Красуня в рожевому"
"Рожевий або чорний ... все виглядає красиво на тобі, Том .. 🙌🏻🔥🙌🏻 люблю тебе .. !! ❤️"
"Люблю твоє волосся💗"
"Барбі-хлопець, 😍 ти дивовижний милий!"
"Як ти виглядаєш? 😱💗💗 Волосся з солодкої вати, мега 😍"
"Ви повинні звикнути до цього, але виглядає чудово. З рожевим набагато приємніше😍😍❤️❤️❤️"
Раніше ми повідомляли, Кончіта обрадувала стильним чорно-білим фото, на якому позувала без футболки, демонструючи своє тіло. Образ зірка доповнила сережками у вухах і носі.
"Щасливих вихідних щасливі люди", - написала Кончіта під фото.
"Щасливих вихідних Томе. Сподіваюся, ми побачимося наступного тижня", "Прекрасна", "Тобі теж, люба", "Спасибі дорогий, тобі теж", "Чарівна", - коментували користувачі.
Нагадаємо, Кончіта Вурст вбила наповал спокусливим чином в намисті, перевтілення вражає
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А ще Politeka повідомляла, що Кончіта Вурст стривожила оголеним фото, повідомляють про розладі