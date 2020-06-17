Знаменитый певец Том Нойвирт, который более известен под псевдонимом Кончита Вурст, показал фото с минимумом одежды

Как передает Politeka.net, соответственный снимок появился на Instagram страничке эпатажного артиста. (Чтобы посмотреть фото- проскролльте вниз)

Австрийский поп-певец позирует сидя на полу. На фото он притягивает руками скрещенные ноги к груди. При этом из одежды на нем только носки и трусы.

В комментариях отметили, что артист, очевидно, начал заниматься йогой.

«Время йоги», «Идеально», «Вот Это Да! Эту красоту нужно только так держать :)! Жаркий день для всех :)! Круто! Том - ты художник во всем! Теперь я понимаю непреодолимое желание Микеланджело создавать красивые тела из камня», «Ты особенный. Пусть каждый день будет чудесным. Твой день. Ты один из немногих, кто крутит этот земной шар в ритме своего сердца», «Очень горячо», - пишут в комментариях.

Однако не все пользователи восхитились снимком. Тома Нойвирта обвинили в излишнем самолюбовании.

«Нарциссическое расстройство в ярчайшем проявлении», - написал кто-то из фолловеров артиста.

Напомним, Кончита Вурст вернулась к легендарному образу, вызвав фурор в сети.

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