Знаменитый певец Том Нойвирт, который выступает под псевдонимом Кончита Вурст, удивил перевоплощением

Как передает Politeka.net, свежее фото артист опубликовал на своей странице в Инстаграм. Он надел блестящую майку и бусы. Какого цвета была его одежда непонятно, так как фото было в черно белом формате. Том не стал надевать парик, показав, как он выглядит и одевается в настоящей жизни.

«Всем хороших выходных», - подписал артист фото.

За час его фото собрало более 2 тысяч лайков. В комментариях звезде «Евровидения» оставили массу комплиментов.

«Удачных выходных тоже. И еще раз спасибо за сегодняшний музыкальный сюрприз», «Вот Это Да! Потрясающее фото в моей любимой майке! И отличных выходных!», «Хи великолепный мужчина!», «Ах, дорогой, мой любимец!», «А где парик?», «Ты такой замечательный», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Том Нойвирт практически полностью отказался от образа Кончиты и все чаще публикует фото без сценического костюма. Недавно артист поделился снимком, на котором выглядел как обычный мужчина. Австрийский поп-певец был одет во все розовое. Это один из самых эпатажных образов певца за последнее время. Обычно он одевается в более сдержанные наряды.

Напомним, что Кончита Вурст с гигантским декольте произвела фурор видом на Евровидении 2020: "Потрясающе".

Как сообщала Politeka, Кончита Вурст впечатлила образом в просвечивающемся наряде: «королева драмы».

Также Politeka писала, что Кончита Вурст встревожила обнаженным фото, сообщают о расстройстве: «Одна из немногих, кто…».