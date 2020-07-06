Популярна українська виконавиця Наталя Могилевська блиснула нереальною красою після зміни іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«…це маніфест для вас, мої улюблені жінки! Ніколи не бійтеся перегорнути сторінку і почати все з чистого аркуша», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Могилевська позує вже з білим волоссям і красивому вбранні, який максимально підкреслює її підтягнуту фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, ну дівчинка просто», «Ого, дівахо розцвіла! Всі три нравки...», «Світленькою, дуже добре Наташа!!! Красуня, як завжди, молодчина! Приклад, для тих хто боїться, що щось змінювати!», «Зі світлим кольором волосся, на мій погляд, краще, свіже!», Нереально повітряна», «Дуже йде цей образ», — пишуть вони.

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Днями Наталя Могилевська кардинально змінила імідж, перефарбувавшись у блондинку з чорними коренями. Вона поділилася, що в такому вигляді збирається полетіти в невелику відпустку.

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