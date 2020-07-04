Украинская певица Наталья Могилевская показала, как изменилась перед поездкой на отдых
Она опубликовала видеообращение к своим поклонникам на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.
На днях Наталья Могилевская кардинально сменила имидж, перекрасившись в блондинку с черными корнями. Она поделилась, что в таком виде собирается полететь в небольшой отпуск.
"Готовлюсь к моему первому светлому уик-энду. Желаю всем хорошего отдыха и классных выходных", - сказала певица во время записи ролика.
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На видео Наталья Могилевская облачена в темно-синее платье с белыми полосами, главной особенностью которого можно назвать глубокое декольте. Внимание к области груди приковывают украшения на шее. Летний образ исполнительницы довершила лучезарная улыбка.
Пользователи социальной сети оценили новую внешность Могилевской и оставили много комплиментов в комментариях:
"Какая вы позитивная"; "Люблю эту девочку!💘"; "Натали вы прекрасны и главное не меняетесь супер😍😍😍"; "Красавица"; "Вам блондинкой очень красиво"; "Наша киевская царица"; "Белый цвет волос моложе делает вас!!!🔥🌹👍"; "Очень красиво!!! Минус 20 лет как минимум!!!"; "Супер!!! Помолодела и освежилась!!!".
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