38-річна українська балерина Катерина Кухар, суддя шоу "Танці з зірками", заінтригували публіку змінами в прийдешньому сезоні проекту

Як передає Politeka.net, балерина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в елегантному платті з чорним верхом і золотисто-сірою спідницею. Зірка позувала поруч з високим красенем, який обійняв її за плечі.

В підписі Кухар прочинила завісу таємниці над новим восьмим сезоном "Танців з зірками". Балерина зазначила, що на відміну від минулого сезону, який був чуттєвим, новий "буде танцювальним".

"Ну що, любителі танців і феєричних шоу, готові до нового сезону @tanci1plus1 ?💃🏼🕺🏻 Ми здивуємо вас платиновим складом зірок і вже скоро ви їх всіх впізнаєте......✨ У цьому сезоні ми будемо акцентувати увагу на філігранній техніці за якою вже всі скучили.🤓 Ще більше яскравих виступів від учасників, оновлення в суддівському складі, нові історії, декорації і повний апдейт, який запалить ваші ритмічні серця ....♥️", - поділилась Кухар.

Суддя проекту в кінці оптимістично додала, що "кінець світу скасовується і вечірка відбудеться за будь-яких обставин".

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Зацікавлені користувачі кинулися обговорювати пост Катерини:

"Це Кароль, Монатік і Каменських будуть, судячи з останнього абзацу"

"Минулий сезон був ідеальним♥️ сподіваюся цей буде не гірше)"

"Здорово, що Ви знову будете в шоу!!!! 👍👍👍😍😍😍 Чекаю на ваші нові шикарні образи!!! 👍🌹"

"Ви заінтригували...✨"

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