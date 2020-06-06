38-летняя украинская прима-балерина, судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар порадовала поклонников сценическим образом

Красотка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котром позирует в костюме черного лебедя. Ее голову венчает черный обруч, украшенный стразами и бусинами под жемчуг, а лиф балетной пачки декорирован черными перьями.

Образ балерины дополняет безупречный макияж, который подчеркивает природную красоту звезды.

«Ты — женщина, и, значит, ты — актриса, в тебе сто лиц и тысяча ролей...», – подписала снимок Кухар.

Фотография собрала свыше 15 тысяч лайков и более сотни комментариев, в которых поклонники таланта балерины не сдерживали эмоций.

«Вы очень талантливая и очень красивая 😍», «Дива..! Настоящий Артист должен.., только сиять! 👍😍», «Красотка💖💖💖», «Катенька, какая вы красивая, обожаю ваш тембр голоса, вы, как маленькая куколка, счастья вам, благополучия», «Неземная, утонченная, возвышенная, очень красивая... 😍🌹 Просто идеальная прима!👑❤️», – пишут под фотографией.

Ранее мы рассказывали о том, что Кухар поделилась невероятным снимком с мужем Александром Стояновым. Они застыли в танцевальных позах около огромной белоснежной кровати.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои красоты в топе из веревочек: "Королева индейцев".

А еще Politeka писала, что муж Кухар из "Танців з зірками" осрамился пикантными кадрами прямо в спальне: это уже перебор.

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар в тесном купальнике выставила напоказ свою женственность: "не дождалась лета".