Актриса зі студії «Квартал 95» Катерина Нікітіна вразила сміливою витівкою в крихітному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

«Намагаюся бути в тренді», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Нікітіна позує в студії для танців на пілоні. Знаменитість наділу обтислому нарядові й спершу йде, хитаючись в різні сторони. Однак потім вона нібито «приходить в себе» і починає красиво дефілювати. Все це відбувається під красиву музику.

Звернемо увагу, що шанувальники Нікітіної активно лайкали кадри зі знаменитістю, однак не зважилися їх коментувати.

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"Море. 2020. Це було добре 👌🏻 Я б сказала навіть чудово! Спасибі всім за відпочинок! Сьогодні я йду в гори, вперше в житті! Пообіцяла сама собі не виставляти нічого і не постити! Хочу взяти відпустку на 3 або 4 дні, (подивимося, як довго будемо ходити) від инсты! Повернусь і буду все вам показувати та розповідати", - пише Катерина.

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