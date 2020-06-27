Звезда студии «Квартал 95» Екатерина Никитина поделилась по-летнему жарким фото в купальнике

Артистка «Женского Квартала» опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На фото Никитина позирует на больших камнях, за которыми явно угадывается пляж. Артистка выбрала для пляжного отдыха миниатюрный черный купальник с кокетливыми завязочками на бедрах.

На фото Никитина сидит, выгнув спину и запрокинув голову назад в чувственной позе.

Как выяснилось, снимок был сделан в Бердянске, куда артистка приехала незапланированно.

«Спонтанные поездки самые невероятные. В который раз в этом убеждаюсь! Извините, но я кайфую! И вам от души того же желаю», - написала звезда.

Ее поклонники активно комментируют фото.

«Красотка», «Вау», «Ты просто космос», «Аааа! Какая Вы красивая», «Хорошо Вам отдохнуть!!!», «Самая милая девушка в мире», - пишут люди.

До этого мы писали, что Никитина показала себя в необычном образе.

На фото красотка позирует в белой футболке и без штанов. Можно заметить, что Никитина в этот раз надела белье, а сама сидела на подоконнике на фоне киевских высоток. Девушка о чем-то задумалась и смотрела в бок от камеры, пока ее снимали, благодаря чему фото вышло грустным и философским.

Напомним, звезда "Квартал 95" спустила лямки купальника, устроив фурор на море: "Откуда здесь такая русалка?".

Как сообщала Politeka, горячая блондинка из "Квартал 95" удивила шпагатами, переплюнув Волочкову: "Бомба".

Также Politeka писала, что белокурая звезда "Квартал 95" избавилась от штанов, пошалив на подоконнике.